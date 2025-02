Jetzt wartet Königsbrunn auf die Devils Ulm/Neu-Ulm

Nach dem 3:1 (1:1/2:0/0:0-)-Erfolg des TSV Erding im siebten und entscheidenden Spiel gegen den HC Landsberg steht der Halbfinalgegner des VfE Ulm/Neu-Ulm fest. In den Play-offs der Eishockey-Bayernliga treffen die Devils jetzt auf den EHC Königsbrunn und somit auf die Mannschaft ihres Ex-Trainers Robert „Bobby“ Linke. Der wurde im Februar 2022 in Ulm entlassen und holte zuletzt zwei Mal die Meisterschaft mit den Königsbrunner Pinguinen. Zu deren Kader gehören mit Peter Brückner und Florian Döhring zwei weitere ehemalige Ulmer.

Erstes Heimspiel der Devils am Sonntag

Königsbrunn hat als Tabellenzweiter nach der Vorrunde zunächst Heimrecht, das erste Spiel der Serie wird am kommenden Freitag (20 Uhr) ausgetragen. Am Sonntag (18 Uhr) bestreiten die Devils dann ihre erste Partie im Neu-Ulmer Eisstadion. Die nächsten Spiele sind dann am Dienstag (20 Uhr) in Königsbrunn und am darauffolgenden Freitag (20 Uhr) wieder bei den Devils angesetzt. Maximal drei weitere Duelle sind möglich, denn auch das Halbfinale wird nach dem Modus „best of seven“ ausgetragen.

Der Ulmer Geschäftsführer Patrick Meißner sagt schmunzelnd: „Wenn wir alle Auswärtsspiele gewinnen, dann ist das auch in Ordnung.“ Seine Mannschaft siegte im Viertelfinale gegen Schweinfurt viermal in der Fremde und verlor die zwei Heimspiele. Natürlich weiß Meißner, dass so etwas nicht immer funktioniert und deswegen nimmt er die Mannschaft in die Pflicht: „Wir müssen zuhause wieder besser spielen.“ Gegen die Königsbrunner Pinguine wollen die Devils jedenfalls wieder an ihre Stärken anknüpfen. „Wir müssen defensiv gut arbeiten und vorne sind wir sowieso für Tore gut“ sagt Meißner. In der Vorrunde hat seine Mannschaft allerdings beide Spiele gegen Königsbrunn knapp mit 2:3 und 1:2 verloren.

Wieder mit dabei wird in der Halbfinalserie auf Ulmer Seite der zweite Tscheche Martin Podesva sein. Die zuletzt starke zweite Reihe der Devils mit Dominik Synek, Bohumil Slavicek und Stefan Rodrigues wird also vermutlich in dieser Zusammensetzung nicht mehr spielen.

Vorverkauf für das Spiel der Devils läuft bereits

Der Vorverkauf läuft online schon seit Sonntagabend, die Verantwortlichen des VfE Ulm/Neu-Ulm rechnen mit einem neuen Besucherrekord am kommenden Sonntag.