Eishockey

vor 17 Min.

Martin Jainz gibt bei den Devils weiter das Kommando an der Bande

Martin Jainz coacht den Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm auch in der kommenden Saison. Die Mannschaft reagierte erfreut auf diese Entscheidung.

Plus Routinier Martin Jainz bleibt Trainer beim Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm. Weil er noch keine Lizenz hat, braucht’s eine Sondergenehmigung des Verbands.

Von Marc Sayle

Martin Jainz bleibt Trainer beim Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm. Mittels einer Sondergenehmigung darf er auch ohne offizielle Lizenz in der kommenden Saison das Team coachen. „Die Kurse waren alle voll für dieses Jahr, da die vergangenen zwei Jahre kaum etwas stattgefunden hat“, erklärt Devils-Geschäftsführer Patrick Meißner. Die Genehmigung des Verbands liegt bereits schriftlich vor. An der Seite von Jainz fungiert Manfred Jorde als Co-Trainer, es wird überlegt, noch eine weitere Person einzuspannen. „Wir haben das in den vergangenen zwei Wochen finalisiert“, sagt der 39-jährige Übungsleiter und fügte hinzu: „Der Verein hat mir Zeit gegeben, darüber nachzudenken. Dafür möchte ich mich auch nochmals ausdrücklich bedanken.“ Zusammen mit seiner Frau Nadja habe er die Sache zu Hause besprochen – und dann zugesagt.

