Eishockey

vor 18 Min.

Play-offs: Devils Ulm/Neu-Ulm gelingt der Ausgleich in der Serie

Plus Die Devils Ulm/Neu-Ulm erzwingen ein drittes Spiel. Ausgleich in der Play-off-Serie gegen den EHC Königsbrunn. Es gibt eine weitere gute Nachricht.

Von Marc Sayle Artikel anhören Shape

Der VfE Ulm/Neu-Ulm hat im Viertelfinale der Play-offs der Eishockey-Bayernliga ein drittes Spiel am Dienstag um 20 Uhr in Königsbrunn erzwungen. Mit einem 3:2-Sieg gegen die favorisierten Pinguine schafften die Devils am Sonntag auf eigenem Eis den Ausgleich in der Serie. Die Treffer erzielten Florian Döring, Jonas Mikulic und Marius Dörner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen