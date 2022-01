Eishockey

Positive Coronatests: Schon wieder Zwangspause für die Devils Ulm/Neu-Ulm

Plus Erneut hat das Corona-Virus im Team der Devils Ulm/Neu-Ulm zugeschlagen. Wegen vier positiven Fällen fällt der Auftakt der Bayernliga-Abstiegsrunde aus.

Von Stephan Schöttl und Marc Sayle

Nach einer insgesamt verkorksten Hauptrunde will der VfE Ulm/Neu-Ulm die Saison in der Eishockey-Bayernliga mit dem Klassenerhalt zu einem versöhnlichen Ende bringen. Am Freitag beginnt die Abstiegsrunde, doch die Devils haben einmal mehr Zwangspause. Erneut kursiert das Corona-Virus in den Reihen der Mannschaft. Die beiden Spiele gegen den EHC Königsbrunn und beim ERV Schweinfurt, die am Freitag und Sonntag angesetzt waren, fallen aus.

