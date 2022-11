Sie sind teuflisch gut: Was die Devils Ulm/Neu-Ulm gerade so stark macht

Plus Beim Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm läuft es momentan bestens. Aus dem Abstiegskandidaten der Vorsaison ist ein Top-Team geworden. Das sind die Gründe.

Der Begriff Metamorphose, die Veränderung einer Gestalt oder Form, wird eigentlich vor allem in der Biologie, Geologie und Mythologie verwendet. Im Fall des VfE Ulm/Neu-Ulm lässt er sich aber auch ganz ausgezeichnet auf den Sport anwenden. Denn die Devils haben in der Eishockey-Bayernliga eine überraschende Metamorphose durchlebt.