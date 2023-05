Torhüter David Heckenberger bleibt drei weitere Jahre bei den Devils

Beim Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm werden die Weichen für die neue Saison gestellt. Mit David Heckenberger hat ein wichtiger Spieler verlängert.

Beim Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm hat Torhüter David Heckenberger für drei weitere Jahre zugesagt. Der 24-Jährige kam vor der vergangenen Saison vom Oberligisten EV Lindau und wurde bei den Devils zum Stammtorhüter.

Aufgrund seiner Leistungen in insgesamt 31 Spielen wollten ihn die VfE-Verantwortlichen unbedingt langfristig binden. Torhüter-Trainer Martin Niemz lobt seinen Schützling: „Er bringt alle Voraussetzungen mit, die ein erfolgreicher Torhüter benötigt. Im Training wie auch im Spiel ist er immer hoch motiviert und ein sehr ehrgeiziger Typ. Er hat gezeigt, dass er ein großer Rückhalt für die Mannschaft ist.“

Am 26. Mai beginnt für die Devils das Sommertraining

Für das Rockkonzert am kommenden Samstag im Eisstadion mit der Band Heaven in Hell (Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn 20.30 Uhr) wurden 350 Karten im Vorverkauf abgesetzt. Bereits ab 15 Uhr treffen sich die Spieler der Devils, die Verantwortlichen und Fans zu einem gemütlichen Beisammensein. Am 26. Mai beginnt dann das Sommertraining mit einer Übungseinheit pro Woche vor Ort.