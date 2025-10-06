VfE Ulm/Neu-Ulm kommt mit weißer Weste durch die Vorbereitung

Der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm gewann am Wochenende auch seine beiden letzten Testspiele und hat damit alle sieben Begegnungen in der Vorbereitung für sich zu entschieden. Dabei waren Wochenend-Aufgaben gegen Ligakonkurrenten durchaus anspruchsvoll.

Am Sonntag gewannen die Devils zuhause gegen den Aufsteiger ESV Burgau mit 8:4 (2:1/3:2/3:1). Im Derby taten sich die Hausherren zu Beginn vor 527 Zuschauern und Zuschauerinnen zwar etwas schwer. Die Eisbären, die mit dem Ex-Ulmer Daniel Bartuli aufliefen, gingen sogar durch David Zachar in Überzahl in Führung (5.). Dem Ulmer Kapitän Bohumil Slavicek gelang fünf Minuten später aber der Ausgleich und Dominik Synek erzielte die 2:1-Drittelführung (18.). Erneut Slavicek (24.), Felix Anwander (31.) und Valentin Dér (37.) trafen für die Devils, aber die Burgauer Eisbären blieben durch Treffer von Ondrej Vaculik (26.) und Andreas Wiesler (40.) auf Tuchfühlung. Zu Beginn des letzten Spielabschnitts gelang den Burgauern sogar durch Anton Schreiner das 4:5 (41.), aber die Devils antworten durch Simon Klingler (50.), Synek (55.) und Domenik Timpe (56.).

Am Freitag gastierten die Ulmer beim Vizemeister der vergangenen Saison, dem EHC Königsbrunn. Auch diese Partie entschieden sie mit 7:5 (3:2/3:0/1:3) für sich. Dabei waren die Devils sehr effizient und nutzen ihre Überzahlsituationen eiskalt aus – vier der sieben Treffer erzielten sie in numerischer Überlegenheit. Das Königsbrunner Team des Ulmer Ex-Trainers Bobby Linke hatte mit Peter Brückner auch zwei Spieler mit einer Vergangenheit bei den Devils im Kader, beide erzielten sie jeweils ein Tor.

Den Ulmern gelang aber ein Start nach Maß, denn sie gingen durch Treffer von Dominik Synek (8.), Louis Herbrik in Überzahl (11.) und Alexander Rudkovski (12.) mit 3:0 in Führung. Rodrigues (16.) mit einer Einzelleistung und Brückner in Überzahl (19.) verkürzten aber noch vor der Drittelpause und machten es wieder spannend. Matteo Miller (21.) und Bohumil Slavicek (34.) jeweils in Überzahl sowie erneut Synek (35.) schraubten das Ergebnis auf 6:2 nach dem zweiten Drittel.

Im letzten Durchgang konnten die Gastgeber durch Marco Sternheimer (44.) Luca Kinzel (57.) und Hayden Trupp (60.) zwar verkürzen, Synek feierte aber mit dem zwischenzeitlichen Treffer zum 7:3 (55.) in doppelter Überzahl einen Hattrick.