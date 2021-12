Wann die Devils Ulm/Neu-Ulm nach der Corona-Pause wieder aufs Eis dürfen

Plus Nach zuletzt vier Corona-Fällen im Team hoffen die Devils Ulm/Neu-Ulm, dass sie wieder trainieren und spielen dürfen. Es droht aber Terminstress in der Eishockey-Bayernliga.

Am Mittwochabend würden sie wieder aufs Eis zurückkehren. Nach fast einer Woche coronabedingter Zwangspause. Ob Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm aber tatsächlich sein Nachholspiel gegen den TSV Peißenberg bestreiten kann, wird sich erst recht kurzfristig herausstellen. Es hängt davon ab, wie die nächste Testreihe innerhalb der Mannschaft ausfällt.