Comeback des U11-Eurocups in Elchingen

Plus Nach drei Jahren Corona-Pause stand auch das endgültige Aus zur Debatte. Stattdessen geht es mit Mannschaften aus fünf Ländern und mit Volldampf weiter.

Von Pit Meier

Die entscheidende Besprechung fand schon im Januar 2023 statt. Thema der Konferenz: Soll und kann es nach dreijähriger Corona-Pause wieder einen U11-Eurocup geben? Organisator Tom Fuchs erinnert sich: „Die Chancen lagen bei etwa 50 Prozent. Es stand durchaus auch zur Diskussion, dass die Veranstaltung stirbt.“ Die Gesprächsteilnehmer kamen dann zum Glück für die jungen Fußballer und für alle Zuschauer und Zuschauerinnen zu einem völlig anderen Ergebnis. Fuchs sagt dazu: „Wir waren uns einig: Es gibt kein Light-Turnier. Wenn schon, dann machen wir es richtig.“ Und so feiert das Spektakel mit 24 Mannschaften aus fünf Nationen am kommenden Wochenende sein Comeback in der vermutlich wieder rappelvollen Elchinger Brühlhalle.

Für internationales Flair sorgen diesmal Rapid Wien aus Österreich, US Torcy aus Frankreich, Asto Villa aus Großbritannien und die Grashoppers Zürich aus der Schweiz. In früheren Jahren waren bei diesem Turnier auch Mannschaften etwa aus Japan und Namibia dabei, diesmal reisen keine Exoten an. Es muss ja nicht alles gleich im ersten Jahr nach der Zwangspause sein. Dafür schickt so gut wie jeder der führenden deutschen Profivereine seinen Nachwuchs nach Elchingen: Die Bayern, Leverkusen, Leipzig, Dortmund und der VfB Stuttgart – und natürlich ist auch 1860 München dabei, der bisher letzte Turniersieger im Jahr 2020. Zum ganz besonderen Flair dieser Veranstaltung gehört es, dass auch die Kinder von regionalen Vereinen mitspielen dürfen. Von Türkgücü Ulm, dem VfL Ulm, dem TSV Blaustein, der SGM Aufheim/Holzschwang und natürlich vom Ausrichter SV Oberelchingen. Der Modus wurde so gestaltet, dass der eine oder andere Amateurverein auf jeden Fall die Zwischenrunde erreicht.

