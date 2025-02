Kickboxen: Rejan Kolukaj aus Senden ist deutscher Meister

Dieses Foto wird mit Sicherheit einen Ehrenplatz im Familienalbum bekommen: Umringt von Papa Rafet, Cousin Rakip und Onkel Vullnet hält Rejan Kolukaj stolz seine Urkunde in die Kamera. Der Sendener ist frisch gebackener deutscher Meister im Kickboxen - mit gerade einmal elf Jahren.

Den ersten großen Titel seiner Karriere hat er nicht nur seinem großen Ehrgeiz und Trainingsfleiß zu verdanken, sondern gewissermaßen auch seinem Onkel Vullnet Kolukaj. Der betreibt in Biberach eine Kampfsportschule und führt dort auch Kinder und Jugendliche alters- und leistungsgerecht an die Kampfkunst heran. Bestandteile des Trainings sind unter anderem Koordination, Schlag- und Abwehrtechniken, aber auch das Erlernen von gegenseitigem Respekt und die Stärkung des Selbstbewusstseins.

Letzteres hatte Rejan Kolukaj bei der deutschen Meisterschaft im K1 in Ellwangen reichlich. In der Disziplin K1-Sparring, einer Vorstufe des Kickboxens, war er nicht zu besiegen und holte sich in seiner Klasse die Goldmedaille.