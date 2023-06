Der SV Tiefenbach bleibt in der Kreisliga A Iller

Plus Weil mehrere Offensivkräfte fehlen, geht nach vorne wenig im Relegationsspiel gegen Bermaringen.

Für den SV Tiefenbach ist die Saison endgültig zu Ende. Der Vizemeister der Kreisliga A Iller verlor das erste Relegationsspiel zur Bezirksliga in Erbach mit 0:1 gegen den TSV Bermaringen. Somit wird der letzte freie Platz im Bezirks-Oberhaus am kommenden Freitag im Duklk zwischen Bermaringen und dem SV Oberelchingen vergeben.

Die Partie in Erbach war von viel Nervosität geprägt und sie war von überschaubarem Niveau. Das bestätigte auch der Bermaringer Trainer Grozdan Tokic: „Wir waren viel zu nervös und haben es uns deshalb in vielen Situationen auch zu schwer gemacht.“ Sein Tiefenbacher Kollege Christoph Schregle war trotz der Niederlage mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Wir haben alles gegeben und waren meiner Meinung nach nicht schlechter.“