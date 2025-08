Wasserball: Das steckt hinter dem Erfolg des SSV Ulm 1846

Die Serie dieser Mannschaft ist ziemlich beeindruckend: Zum dritten Mal in Folge holen sich die Ulmer Wasserballer den Meistertitel in der Bezirksliga. In dieser Saison, die vor Kurzem zu Ende ging, gelang ihnen das sogar ohne Niederlage. Für Alexander Schaarmann, Trainer und Torwart in Personalunion, ist der jüngste Erfolg vor allem eines: der Beweis für nachhaltige Arbeit und echten Teamgeist. Der Schritt in die nächsthöhere Liga liegt da auf der Hand.

Redaktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserball Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis