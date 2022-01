Fanverhalten

18:00 Uhr

Fußballfreunde im Landkreis fremdeln mit dem FC Augsburg

Plus Das Schicksal des Bundesligisten aus der Nachbarschaft lässt viele Fußballfreunde in Westschwaben merkwürdig kalt. Beobachtungen an der Basis und die Reaktion des FCA

Von Pit Meier

Später Samstagnachmittag in einem Sportheim im Landkreis Neu-Ulm. Frage am Nebentisch: „Wie hat eigentlich der FCA gespielt?“ Knappe Antwort: „Verloren.“ Vermutung des Fragestellers, der es genauer gar nicht wissen wollte: „Diesmal steigen die wirklich ab.“ Gezuckte Schultern und eine genuschelte Reaktion, von der nur die Worte „Sack“ und „Reis“ verständlich sind. Eine von mehreren Beobachtungen, die den Eindruck verstärken: Geografisch näher als der FC Augsburg ist zwar kein anderer Verein in der Bundesliga den Fußballfreunden im Landkreis Neu-Ulm, trotzdem ist ihnen dieser Verein irgendwie sehr fern. Das Interesse für den nicht erst seit der 1:5-Klatsche in Leverkusen am Samstag heftig kriselnden FCA hält sich in sehr engen Grenzen. Ausdruck der Distanzierung ist allein schon das Wort „die“. Von den Bayern sprechen große Teile der regelmäßigen Sportheim-Besatzungen in der Wir-Form.

