David Böhme beschert den Neu-Ulmer Fechtern einen besonderen Triumph

Plus David Böhme vom TSV Neu-Ulm wird überraschend Deutscher Meister. Für die Fechter ist es erst der vierte nationale Titel in der langen Geschichte der Abteilung.

Von Thomas Kießling

Noch ein deutscher Meister in der Doppelstadt, kleiner und etwas jünger als die Basketballer zwar, aber genauso überraschend: David Böhme vom TSV Neu-Ulm gewann in Winsen an der Luhe sensationell den Titel der Florett-Fechter in der Altersklasse U13. Und damit nicht genug: Einen Tag später holte er sich im Teamwettbewerb auch noch die Silbermedaille.

Nach der ersten Reaktion noch „total platt und überwältigt“, konnte der 12-Jährige aus Pfuhl seine Emotionen kaum in Worte fassen. Der Titel kam für ihn, die Eltern, seine Chef-Trainerin Cora Joha und Landestrainer Sebastian Murch vom Bayerischen Fechterverband völlig überraschend. „Das ist schon eine Riesengeschichte, die er da gestemmt hat“, lobte ihn Joha. Zwar war Böhme in den vergangenen vier Quali-Turnieren vor der DM immer erfolgreich. Dort waren aber nur Teilnehmer aus Süddeutschland am Start. Die anderen Verbände haben ihre eigenen Qualifikationen. So war der Trip nach Winsen vor den Toren Hamburgs spannend. In der Vorrunde gewann Böhme alle sechs Gefechte. In die Zwischenrunde ging er als Sechster und blieb fünf Mal Sieger. Nun war er für die K. o.-Runde auf Position zwei gesetzt. Im 64er-Feld hatte er zunächst Freilos, dann schaltete er Villar Jonas vom Freiburger TS (10:4), Felix Netzband vom FG Schwerin (10:5), Emil Hilcken von der TG Würzburg (10:6) und Benni Beitz vom Dresdner FC (10:8) aus. Damit zog der junge Pfuhler ins Finale ein und stand dort Meo Schmitz von Quernheimer FC (Niedersachsen) gegenüber. Seinem Konkurrenten ließ er keine Chance und gewann überlegen mit 10:1. Der Jubel im Lager des TSV Neu-Ulm über den ersten deutschen Meistertitel seit zehn Jahren waren laut.

