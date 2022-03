Fechterinnen und Fechter des TSV Neu-Ulm bekommen einen neuen Trainer

Plus Einen Wechsel gibt es bei den Fechtern des TSV Neu-Ulm. Ingo Weißenborn zieht es aus persönlichen Gründen nach Tauberbischofsheim. Sein Nachfolger kommt aus der Region.

Ingo Weißenborn war eineinhalb Jahre Cheftrainer der Fecht-Abteilung des TSV Neu-Ulm. Er war eigentlich rundum zufrieden, musste nun aber als alleinerziehender Vater eines kleinen Jungen nach dem Schulhalbjahr in seine zweite Heimat Tauberbischofsheim wechseln.