Auch Stürmer Felix Higl verlässt den SSV Ulm 1846 Fußball

Er hat beim Trainingsauftakt des SSV Ulm 1846 Fußball am Montagvormittag gefehlt und derweil bereits die sportärztlichen Untersuchungen bei seinem neuen Verein absolviert. Felix Higl, in den vergangenen Jahren in Diensten der Spatzen, ist beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth Neuzugang Nummer zwölf - und nach Aaron Keller bereits der zweite Kicker, der zur Saison 2025/2026 aus Ulm zu den Mittelfranken wechselt.

Damit verlässt der 28-Jährige die Spatzen nach insgesamt vier Jahren, 152 Pflichtspielen und 57 Toren. Über die Ablösemodalitäten haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Als die Anfrage aus Fürth kam, haben wir uns mit Felix und seinem Berater ausgetauscht. Felix hatte den legitimen Wunsch, weiterhin in der 2. Bundesliga aufzulaufen. Nach fairen Verhandlungen haben wir dem Wechsel zugestimmt, auch weil wir mit André Becker bereits einen Spieler für diese Position verpflichtet haben.“

Das sagt man bei der SpVgg Greuther Fürth über den Neuzugang aus Ulm

Bei der SpVgg Greuther Fürth freut man sich auf Higl und dessen Qualitäten in der Offensive. Sportdirektor Stephan Fürstner schwärmt von einem Spielerprofil, „das wir so noch nicht im Kader hatten“. Trainer Thomas Kleine meint: „Wir gewinnen mit Felix einen absoluten Teamplayer, einen Spieler, der leidenschaftlich auf dem Platz agiert und einen guten Abschluss mitbringt. Mit seiner Größe und seiner variablen Spielweise ist er nicht leicht zu verteidigen.“