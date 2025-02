Boxen: Dazn überträgt Sturm-Kampf aus der Ratiopharm-Arena

Am Samstag, 15. Februar, steigt Felix Sturm, einer der erfolgreichsten deutschen Boxer, in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm in den Ring. Im Hauptkampf des Abends kämpft der inzwischen 46-Jährige gegen Benjamin Blindert im Halbschwergewicht um den Gold-Titel des Boxverbands WBA. Der Berliner Promoter Ingo Volckmann (Agon Sports) hat jetzt bekannt gegeben, dass das Duell in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv vom Streamingdienst Dazn live übertragen wird. Kommentator Mark Bergmann begleitet dabei durch den gesamten Abend.

Mit einer Bilanz von 14 Siegen aus 17 Kämpfen bringt Blindert auf dem Papier das Potenzial mit, Sturms Comeback zu einer Bewährungsprobe zu machen. Der Routinier hingegen kündigt an, „mit ungebrochenem Ehrgeiz und eiserner Disziplin“ in den Ring zurückzukehren. Sturm sagt: „Benjamin ist ein starker Gegner und weiß, was auf dem Spiel steht. Ich werde auf jede Überraschung vorbereitet sein und meinen Fans erneut zeigen, dass ich weiterhin in der Lage bin, große Kämpfe zu machen. Dass wir nun um einen großen Titel eines der vier großen Weltverbände kämpfen, spornt mich noch mehr an.“

Auch für Ex-Weltmeister Vincenzo Gualtieri geht es um einen Titel

Neben dem Hauptkampf dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Ratiopharm-Arena auf einen weiteren Titelkampf freuen: Vincenzo Gualtieri, ehemaliger Weltmeister im Mittelgewicht, trifft auf Alexander Pavlov im Duell um den Europa-Titel der WBO.