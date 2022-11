In Frankfurt übersteh Ratiopharm Ulm die Problemminuten

Plus Pflichtsieg gegen Frankfurt dank eines starken Starts in die zweite Halbzeit. Die früh entschiedene Partie ist phasenweise auch spielerisch nett anzusehen.

Wirkliche Heldentaten waren in diesem Spiel gegen das auch noch von personellen Problemen gebeutelte Schlusslicht der Basketball-Bundesliga natürlich nicht zu vollbringen. Aber bei Ratiopharm Ulm kann man sich nach einem verkorksten Saisonstart auch über einen nach anfänglichen Problemen am Ende deutlichen 97:82-Pflichtsieg bei den Frankfurter Skyliners freuen.