Frisch Auf Göppingen macht in Neu-Ulm Werbung in eigener Sache

Um ein Haar hätten sie das Star-Ensemble aus Frankreich niedergerungen. Doch der letzte Wurf, Sekunden vor dem Ende, landete am Pfosten. So trennten sich Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen und das Top-Team Paris St. Germain bei ihrem Testspiel in Neu-Ulm mit 30:30 (15:13). Die 5.015 Fans in der ausverkauften Ratiopharm-Arena waren trotzdem begeistert.

Sie waren aus der ganzen Region gekommen. Trainingsanzüge, Trikot und Shirts verrieten die Herkunft, lokale Klubs wie der SC Vöhringen, der TSV Blaustein oder der SC Lehr waren ebenso vertreten wie Vereine aus der Nachbarschaft, etwa der VfL Günzburg oder der TSVNiederraunau. Sogar bis aus Buchloe im Ostallgäu reisten die Handball-Begeisterten am Dienstagabend an. Genau so hatten sich das die Verantwortlichen von Frisch Auf Göppingen vorgestellt. Sie wollten in erster Linie Sympathiepunkte sammeln und Werbung in eigener Sache betreiben, neue Fans dazugewinnen und als interessanter Standort für besondere Talente aus Ulm und Umgebung auf sich aufmerksam machen. Das ist den Göppingern in vielerlei Hinsicht gelungen.

Organisatorisch zieht Frisch Auf Göppingen alle Register

Organisatorisch hatten sie sämtliche Register gezogen, vom Hallenboden und dem Show-Equipment über Trommler und eingefleischte Frisch-Auf-Fans bis hin zum DJ und den Hallensprechern alles aus der EWS-Arena, ihrer „Hölle Süd“, mit nach Neu-Ulm gebracht. Und auch sportlich überzeugte der elffache deutsche Meister, dessen ganz große Erfolg zugegebenermaßen inzwischen schon eine Weile zurückliegen. Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke übernahm in der zwölften Minute erstmals die Führung (6:5), lag zur Pause vorne (15:13) und überstand auch die letzten fünf Minuten der Partie, in denen es die Gäste aus Paris noch einmal wissen wollten. Bei eigenem Ballbesitz 22 Sekunden vor Spielende hatte der Bundesligist sogar die Chance auf den Siegtreffer, scheiterte dann aber wie eingangs erwähnt am Pfosten des gegnerischen Tors.

Hervorgetan haben sich bei den Göppingern nicht nur die Routiniers, sondern auch Nachwuchskräfte wie der 19-jährige Fynn Hofele oder Julian Buchele im Tor, auch erst 21. Die Gäste aus Frankreich trugen ebenso zum gelungenen Handball-Abend bei, Stars wie Elohim Prandi, Luka Karabaticm Luc Seins oder Yannick Green. Sie hatten am Sonntag die Rhein-Neckar Löwen in einem weiteren Test mit 28:26 geschlagen. Nach einer Nacht in einem Ulmer Hotel ging es für PSG am Mittwoch zurück in die Heimat. Mit vielen positiven Eindrücken. Daniel Narcisse, Welthandballer 2012 und inzwischen einer der Verantwortlichen in Paris, meinte: „Es ist immer schön, in Deutschland zu sein. Für uns war das ein guter Test, um zu sehen, wo wir leistungsmäßig stehen.“

Im Vorspiel verliert die TSG Söflingen gegen den TSV Heiningen

Begeistert war auch Patrick Klöffel. Er hatte mit seiner TSG Söflingen das Vorspiel in der Arena bestritten, gegen den Regionalligisten TSV Heiningen knapp mit 31:34 verloren. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehr als 2000 Fans auf den Rängen, die beide Teams nach der Partie auf der Ehrenrunde feierten. Klöffel meinte: „Das war eine superschöne und einmalige Geschichte. Wir sind stolz, dass wir das miterleben durften.“ Zusammen mit den Freunden aus Heiningen und Nachwuchs-Handballern aus beiden Vereinen saßen sie anschließend in Block 1 und nahmen Anschauungsunterricht bei den Besten der Welt.