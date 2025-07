Frisch Auf Göppingen hat richtig Lust auf den Handball-Kracher in Neu-Ulm

Vor Kurzem hat die Saisonvorbereitung für den Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen begonnen. Hatten Sie in Ihren Funktionen als Trainer und Sportlicher Leiter überhaupt Zeit, nach der abgelaufenen Runde die persönlichen Akkus wieder aufzuladen?

BEN MATSCHKE: Wir hatten das Glück, dass die Pfingstferien dieses Jahr sehr spät und direkt im Anschluss an die Saison waren. Ich konnte also mit meiner Familie Urlaub machen. Die Spieler hatten nach zwei Wochen Pause schon wieder ihre persönlichen Programme vom Athletiktrainer bekommen. Und auch für mich ging es dann los, Dinge zu planen und zu strukturieren.

