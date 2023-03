Fußball

1:0 in Koblenz: Ein Elfmeter bringt den Spatzen die nächsten drei Zähler

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball baut seinen Vorsprung an der Spitze der Regionalliga weiter aus. Dazu trägt nicht nur ein 1:0-Sieg beim FC Rot-Weiß Koblenz bei.

Von Stephan Schöttl

Immer und immer wieder hatte Trainer Thomas Wörle seine Mannschaft vor dem Gegner und das Umfeld vor zu hohen Erwartungen im Spiel gegen den FC Rot-Weiß Koblenz gewarnt. Und es wurde in der Tat ein hart umkämpftes Duell, das der SSV Ulm 1846 Fußball am Ende knapp mit 1:0 gewann. Die Entscheidung fiel per Foulelfmeter. Aber darüber, wie die nächsten drei Punkte im Titelrennen der Regionalliga Südwest zustande gekommen sind, spricht schon in ein paar Tagen freilich niemand mehr. Der Sieg war umso wichtiger, da Konkurrent Offenbach überraschend 0:2 in Aalen verlor – und der Vorsprung der Spatzen an der Spitze auf Rang zwei nun schon acht Zähler beträgt.

