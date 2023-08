Fußball

1:1 beim MSV Duisburg: Der nächste Fingerzeig des SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball erkämpft sich in der 3. Liga beim MSV Duisburg einen Punkt. Anfangs hat das Team große Probleme, am Ende sogar die besseren Chancen.

Von Stephan Schöttl

Es war das dritte Spiel binnen sechs Tagen, das Ende einer kräftezehrenden Woche. Und während sich die Kicker des MSV Duisburg, in dieser Saison immer noch sieglos, nach dem 1:1 gegen den SSV Ulm 1846 Fußball vereinzelt auch Pfiffe in der eigenen Fankurve abholten, wirkten die Spatzen zufriedener mit dem nächsten Punkt in der 3. Liga. Wenngleich sie ein wenig mit den vergebenen Chancen in der Schlussphase haderten. Man war sich einig: Dieses Remis hätte gut und gerne auch ein Sieg sein können.

Dennis Chessa tat sich nach dem Schlusspfiff schwer, das Ergebnis richtig einzuordnen. Er sagte am Mikrofon bei Magenta Sport: „Die ersten 20 Minuten hat Duisburg Druck gemacht, wir sind geschwommen. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel klar dominiert. Am Ende müssen wir es sogar gewinnen.“ Punkt. Besser hätte man die Partie nicht zusammenfassen können. Die Gastgeber begannen mit viel Power und Dynamik, machten rund um den Strafraum der Spatzen mächtig Alarm. Der Aufsteiger hatte kaum Zeit zum Durchschnaufen, schaffte es nicht, sich aus der Umklammerung zu befreien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

