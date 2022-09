Fußball

vor 32 Min.

1:1 in Aalen: Ein verlustreiches Derby für den SSV Ulm 1846 Fußball

David Grözinger und der SSV Ulm 1846 Fußball müssen sich mit einem Punkt in Aalen zufriedengeben.

Lokal SSV Ulm 1846 Fußball muss sich im Derby beim VfR Aalen mit einem 1:1 begnügen. Viel mehr schmerzen aber zwei weitere Verletzungen und ein Platzverweis.

Von Stephan Schöttl

„Wir sind nach wie vor ungeschlagen“, sagte Trainer Thomas Wörle nach dem Spiel. Und das war an diesem Tag wohl das einzig Positive aus Sicht des SSV Ulm 1846 Fußball. Denn das 1:1 im Regionalliga-Derby beim VfR Aalen war ein verlustreiches Unentschieden. In der Tabelle stehen die Spatzen immer noch ganz oben, der Vorsprung auf Verfolger Homburg (4:0 gegen Walldorf) ist allerdings auf zwei Punkte geschmolzen. Noch viel mehr schmerzen aber weitere Verletzungen, die Mannschaft stellt sich im Heimspiel am kommenden Freitag gegen die TSG Balingen schon fast von allein auf. Viele Alternativen bleiben Wörle nicht mehr. Aber der Reihe nach.

