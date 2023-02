105 Spielminuten: SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt ungewöhnlichen Test

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball testete am Wochenende gegen den Liga-Konkurrenten Bahlinger SC die aktuelle Form. Das Spielformat war gewöhnungsbedürftig.

Ein ungewöhnliches Testspiel hat Regionalliga-Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball beim Liga-Konkurrenten Bahlinger SC bestritten. Nach drei Dritteln über zweimal 40 und einmal 25, insgesamt also 105 Spielminuten, gingen die Spatzen als 3:2-Sieger vom Feld.