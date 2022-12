2:0 gegen Trier: Da wird es nicht nur dem Ulmer Trainer warm ums Herz

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt in der Regionalliga 2:0 gegen Eintracht Trier. Vor dem Spiel zeigen auch die Fans großen Einsatz – beim Schneeräumen.

Das Duell mit dem Winter hatten sie schon am Samstagvormittag gewonnen. Knapp 30 Fans und Mitarbeiter des SSV Ulm 1846 Fußball waren vor dem Spiel mit Schippen und Schaufeln angerückt, um den Rasen und die Stehplatztribünen im Donaustadion nach dem Schneefall der vergangenen Tage freizuräumen. Wenige Stunden später legte der Regionalliga-Spitzenreiter einen sportlichen Erfolg nach, besiegte Eintracht Trier mit 2:0 und bleibt damit das gesamte Jahr 2022 zu Hause ungeschlagen.