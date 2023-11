2:1 gegen Freiburg II: Beim SSV Ulm 1846 Fußball geht es wieder aufwärts

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball beendet im Schneetreiben seine Negativserie in der 3. Liga. Dennis Chessa und Leo Scienza treffen beim 2:1 gegen den SC Freiburg II.

Die 18. Minute wäre beinahe zu einer Schlüsselszene in diesem Spiel geworden. Nach einem Angriff des SSV Ulm 1846 Fußball krümmten sich mit Leonardo Scienza und Dennis Chessa gleich zwei Leistungsträger mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden. Es sah auf den ersten Blick nicht gut aus, doch beide Angreifer bissen auf die Zähne, machten weiter und wurden beim 2:1 (1:1) im Heimspiel gegen den SC Freiburg II zu den entscheidenden Figuren.

Frau Holle gab am Samstag alles, dichtes Schneetreiben im Donaustadion ließ den einen oder anderen Vereinsverantwortlichen bei den Spatzen mit sorgenvoller Miene auf die Wetter-App blicken. Vorsichtshalber wurde schon einmal – wie im Winter oft üblich – mit rotem Ball gespielt, den hätte es aber letztlich nicht gebraucht.