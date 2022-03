Fußball

3:0 beim FSV Mainz 05 II: SSV Ulm 1846 Fußball meldet sich eindrucksvoll zurück

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball triumphiert im Spitzenspiel der Regionalliga Südwest. Beim 3:0 gegen den FSV Mainz 05 II gehen die Spatzen aber auch fahrlässig mit ihren Chancen um.

Von Stephan Schöttl

Johannes „Jo“ Reichert kam nach dem Spiel aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Mehrfach lobte er das starke Kollektiv, den Kampfgeist und Zusammenhalt im Team. „Es war eine unfassbar überragende Mannschaftsleistung von der ersten bis zur letzten Minute. Jeder hat sich voll reingehauen, ich bin stolz auf die Mannschaft“, sagte der Kapitän des SSV Ulm 1846 Fußball. Mit 3:0 haben die Spatzen am Freitagabend die zweite Mannschaft des Bundesligisten FSV Mainz 05 besiegt. In einem Duell zweier Spitzenmannschaften der Regionalliga Südwest, in dem letztlich aber doch ein deutlicher Leistungsunterschied erkennbar war.

