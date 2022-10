3:0 gegen Hessen Kassel: Der SSV Ulm 1846 Fußball bleibt ungeschlagen

Plus Über 3400 Fans sehen im Donaustadion einen ziemlich souveränen Auftritt des SSV Ulm 1846 Fußball. Mit 3:0 besiegen die Spatzen den KSV Hessen Kassel.

Auch nach dem zwölften Spiel der Saison bleibt das Trikot des SSV Ulm 1846 Fußball blütenweiß. Gegen den KSV Hessen Kassel gelang dem Regionalliga-Spitzenreiter ein 3:0-Sieg, der neunte Erfolg insgesamt. Und es war ein überlegen geführtes Spiel, das man als Spatzen-Fan ungewohnt gelassen verfolgen konnte. Über 3400 Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Donaustadion dabei. Der offiziell ausgerufene „Vereinstag“ spielte dabei freilich eine große Rolle, denn im Vorfeld der Partie waren 1700 Freikarten verteilt worden.