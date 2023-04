Fußball

70 Minuten in Unterzahl: SSV Ulm 1846 Fußball erkämpft sich einen Punkt

Plus Das Regionalliga-Spitzenspiel zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und Homburg endet torlos. Warum sich das 0:0 für die Spatzen trotzdem wie ein Sieg anfühlt.

Sehen, einordnen, entscheiden. Mitunter in Sekundenbruchteilen. Schiedsrichter haben eine anspruchsvolle Aufgabe, um die sie manchmal auch gar nicht zu beneiden sind. In den Neulingskursen der Verbände wird ihnen meistens mit auf den Weg gegeben, dass ein guter Unparteiischer auffällt, indem er eben nicht auffällt. Fabian Schneider scheint bei dieser Unterrichtseinheit damals nicht gut aufgepasst zu haben. Denn er rückte sich im Regionalliga-Spitzenspiel zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem FC Homburg gleich mehrfach mit strittigen Entscheidungen in den Mittelpunkt – und beeinflusste den Verlauf der Partie schon nach etwas mehr als 20 Minuten maßgeblich.

Nach einem Foul, kein ungewöhnlich hartes Einsteigen, zückte er Rot gegen Ulms Dennis Chessa und tat sich und dem Spiel damit keinen Gefallen. Denn das Duell des Ersten mit dem Dritten, bis dato recht gefällig, wurde zerfahren und hektisch, gipfelte in kleinen Auseinandersetzungen und in der Schlussphase sogar in Rudelbildung auf dem Feld. Schneider wurde mit einem ohrenbetäubenden Pfeifkonzert der über 4100 Fans im Donaustadion in die Kabine begleitet. Und die Mannschaften haderten nach dem 0:0, das im Aufstiegsrennen keinem so richtig weiterhilft.

