Aderlass beim SSV Ulm 1846 Fußball: Diese Spieler verlassen die Spatzen

Beim Fußball-Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball bahnt sich ein größerer personeller Umbruch an. Der Verein verkündet gleich sechs Abgänge.

Noch nicht einmal eine Woche ist vergangen, seit der SSV Ulm 1846 Fußball das letzte Spiel der Saison 2021/2022 bestritten hat. Das Pokalfinale bei den Stuttgarter Kickers wurde bekanntlich knapp verloren. Doch die Planungen für die neue Spielzeit laufen bereits auf Hochtouren. Es zeichnet sich schon jetzt ein personeller Umbruch ab. Der Verein vermeldet gleich sechs weitere Abgänge. Fest steht zudem bereits, dass Torjäger Adrian Beck zum Zweitligisten 1. FC Heidenheim wechselt.

Auch Robin Heußer wird seinen Vertrag nicht verlängern und den SSV nach zwei Jahren verlassen. 2020 kam der 24-Jährige vom 1. FC Nürnberg zu den Spatzen und entwickelte sich zu einem herausragenden defensiven Mittelfeldspieler, wodurch er bei anderen Vereinen auf sich aufmerksam machte. Heußer trug 89 Mal das Ulmer Trikot, erzielte sieben Tore und bereitete 18 Treffer vor. Ihm liegen laut Verein „etliche Angebote aus höheren Ligen“ vor.

Lukas Kiefer wurde schon vor einigen Wochen als Abgang bekannt gegeben. Ihn zieht es zu den Stuttgarter Kickers. In den vergangenen beiden Spielzeiten spielte Kiefer 38 Mal für den SSV, dabei gelangen ihm drei Tore. Ebenfalls Abschied nimmt Niclas Heimann. Nach zwei Jahren an der Donau nimmt er eine neue Herausforderung an. Der Torhüter kam vom SV Rödinghausen zu den Spatzen und stand 52 Mal im Ulmer Tor, dabei blieb er 24 Mal ohne Gegentreffer.

Milan Petrovic spielt künftig für die TSG Hoffenheim

Milan Petrovic wechselte vor drei Jahren vom VfB Stuttgart in die U19 des SSV, war dort Kapitän und schaffte den Sprung zu den Profis. In seinem ersten Jahr war er immer zur Stelle wenn er gebraucht wurde und bestritt 18 Partien. Dabei erzielte er einen Treffer und bereitet zwei weitere vor. Zur neuen Saison wird er sich der TSG Hoffenheim anschließen. Auch Levin Kundruweit rückte im Sommer 2021 von der U19 zu den Profis auf und zeigte eine gute Entwicklung. In zehn Partien erzielte der 20-Jährige einen Treffer. Wohin Kundruweit geht, ließ der Verein offen.

Der SSV Ulm 1846 Fußball wird zudem die Option zur Vertragsverlängerung bei Aiden Mesias nicht in Anspruch nehmen. Der 22-jährige Englänger schloss sich im Winter den Spatzen an, hatte aber seither mit Verletzungen zu kämpfen, sodass er zu einem Pflichtspieleinsatz kam.

Das sagt Geschäftsführer Markus Thiele

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Ich möchte mich im Namen des Vereins bei allen Spielern herzlich für ihren Einsatz bedanken. Im Fußball ist es so, dass sich die Wege aus unterschiedlichen Gründen manchmal trennen. Alle sechs Spieler sind tolle Charaktere, die großen Anteil an unserer hervorragenden Saison haben, wir wünschen ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute.“