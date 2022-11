Alexander gegen Tobias: In Burlafingen steigt das Duell der Höhne-Brüder

Plus In der Fußball-Bezirksliga trifft der FC Burlafingen auf Aufsteiger Offenhausen. Tobias Höhne steht beim FCB im Tor, Alexander Höhne ist Coach bei den Gästen.

Für den FC Burlafingen ist in der Fußball-Bezirksliga die Messe schon fast gelesen. Das Derby am Samstag (14.30 Uhr) gegen den SV Offenhausen soll unter dem Motto „Das Beste daraus machen“ bestritten werden. „Wir sehnen die Winterpause herbei“, gesteht Spielleiter Ralf Ebenau.