Alles auf Anfang? SSV Ulm 1846 Fußball muss nächsten Umbruch meistern

Lokal Verantwortliche des SSV Ulm 1846 Fußball warnen schon vor dem ersten Spiel der neuen Saison beim FSV Mainz 05 II vor zu hohen Erwartungen. Wie sich der Verein entwickelt.

Von Stephan Schöttl

Es schien ihnen ein großes Bedürfnis zu sein, schon vor dem ersten Anpfiff der Regionalliga-Saison 2022/2023 den Druck zu minimieren, die Last von den Schultern der Spieler zu nehmen. Die Verantwortlichen des SSV Ulm 1846 Fußball hatten Medienvertreter eingeladen, um über die Entwicklung des Vereins zu informieren. Eine Entwicklung, die in vielen Bereichen in die richtige Richtung gehe. Auch im Sportlichen. Doch Sport-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Ein Aufstieg ist nicht planbar. Dazu braucht es harte und ehrgeizige Arbeit. Wir sind in unserer Entwicklung eigentlich erst am Anfang.“ Man wisse um die Erwartungshaltung im Umfeld, müsse diese aber auch richtig einordnen. Thiele sagte vor dem ersten Saisonspiel beim FSV Mainz 05 II am Samstag (14 Uhr): „Wir brauchen alle zusammen einen längeren Atem.“ Die Mannschaft ebenso wie die Fans.

