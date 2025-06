Am Ende einer tollen Saison steigt der SC Staig doch noch auf

Nun ist es doch noch die perfekte Saison für den SC Staig geworden. Nach dem Sieg im Bezirkspokal gewann der Vizemeister der Bezirksliga Donau/Iller am Sonntag in Ringingen auch das zweite und entscheidende Relegationsspiel. Mit einem verdienten 2:0-Erfolg über den FV Ravensburg II vor 1400 Zuschauerinnen und Zuschauern stieg Staig in die Landesliga auf.

Bereits in der ersten Halbzeit verzeichnete Staig ein leichtes Chancenplus. In Halbzeit zwei vergab Silvan Laib die erste richtig gute Möglichkeit (52.). Fünf Minuten später war es dann aber so weit, Jens Geiselmann traf per Volleyabnahme zur 1:0-Führung (57.). Mit viel gutem Willen ist den Ravensburgern eine erwähnenswerte Torchance anzurechnen. Marko Fögers Kopfball landete am Außennetz (64.). In der Folge vergaben die SC-Spieler die eine oder andere Möglichkeit zur endgültigen Entscheidung. Die kam dann trotzdem noch auf spektakuläre Art und Weise zustande. Der kurz vorher eingewechselte Lukas Glanz traf aus der eigenen Hälfte zum 2:0-Endstand ins verwaiste Ravensburger Tor (90.+3). Glanz klärte dabei eher unkontrolliert und sicher auch unabsichtlich einen verunglückten Freistoß der Oberschwaben, deren Schlussmann Daniel Geiselhart zur Unterstützung seiner Kollegen bei dieser Aktion mit aufgerückt war.

Für Staig endet damit eine ellenlange Saison, in der die Mannschaft ohne jede Pflichtspiel-Niederlage geblieben ist. Freuen darf man sich an der Weihung nun auf Nachbarschaftsduelle mit Laup-heim, Mietingen und der SSG Ulm. In der Bezirksliga Donau-Iller wirkt sich der Aufstieg der Staiger lediglich insofern aus, als nun die Sollstärke der Liga mit 16 Mannschaften erreicht ist.