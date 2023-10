Fußball

Am Ende ist der Tank leer: Ulm verliert 2:3 gegen Dynamo Dresden

Plus 17.000 Fans sehen im Donaustadion ein packendes Drittliga-Spitzenspiel, das Ulm 2:3 gegen Dresden verliert – weil eine intensive erste Hälfte viel Kraft kostet.

Von Stephan Schöttl

„ Ulm strotzt vor Selbstvertrauen und steht nicht umsonst so weit oben in der Tabelle“, hatte Dresdens Trainer Markus Anfang zwei Tage vor dem Spitzenspiel der 3. Liga gesagt – und verglich die Spatzen sogar mit dem Elversberg der Vorsaison. Und sie begannen tatsächlich mutig, versteckten sich nicht und drückten dem Spiel vor 17.000 Fans im ausverkauften Donaustadion ihren Stempel auf. Am Ende reichte es trotzdem nicht ganz. SSV-Trainer Thomas Wörle meinte: „Wir haben das Spiel in der Summe auch verdient verloren, weil wir dem Gegner einfache Tore geschenkt haben.“ Was er damit meinte? Alle drei Dresdner Treffer fielen nach Standardsituationen.

Die ganz großen Chancen waren in den ersten 15 Minuten noch Mangelware. Trotzdem war es ein gefälliges Spiel, vor allem temporeich – und auf den Rängen äußerst stimmungsvoll. Das war diese Kulisse, von der sie stets geschwärmt und geträumt hatten in den Tagen des Aufstiegs und auch im Vorfeld dieses Gipfeltreffens. Um jeden Zentimeter wurde auf dem Rasen gekämpft. Die Partie trug das Etikett „Spitzenspiel“ völlig zurecht. „Wir waren anfangs gut im Spiel und haben alles auch so hinbekommen, wie wir es wollten“, meinte Wörle. Leo Scienza (26.) hatte die erste vielversprechende Möglichkeit für den SSV, zog davon, wurde aber im letzten Moment abgeblockt. Zwei Minuten später machte es Lamar Yarbrough besser, stieg nach einem Eckball hoch und köpfte ins kurze Eck zur 1:0-Führung.

