Fußball

vor 31 Min.

An der Tabellenspitze wird die Luft für den SSV Ulm 1846 Fußball dünner

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball kassiert in Balingen mit 1:2 die nächste Niederlage. Im Aufstiegsrennen der Regionalliga lässt aber auch die Konkurrenz Punkte liegen.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Schon wenige Minuten nach dem Schlusspfiff entlud sich der Frust der Fans in den sozialen Netzwerken. So mancher kritisierte die taktische Marschroute und schob die Schuld an der Misere der vergangenen Wochen Cheftrainer Thomas Wörle in die Schuhe. Doch das wäre zu einfach gedacht. Viel zu einfach.

Fakt ist: Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am Samstagnachmittag bei der TSG Balingen mit 1:2 eine weitere Niederlage in der Regionalliga Südwest kassiert, mittlerweile die dritte Pleite der Saison. Seit drei Spielen schon sind die Spatzen nun ohne Sieg, die Luft an der Tabellenspitze wird allmählich dünner.

