Andreas Stolecki kehrt als Trainer zum Bezirksligisten Thalfingen zurück

Plus Schon wieder gibt es personelle Veränderungen beim SV Thalfingen. Andreas Stolecki soll die Fußballer als Trainer noch zum Klassenerhalt in der Bezirksliga führen.

Fußball-Bezirksligist SV Thalfingen hat den Klassenerhalt scheinbar noch nicht abgeschrieben. Der Tabellen-15., der momentan sechs Zähler Rückstand auf den SC Türkgücü Ulm und damit zum rettenden Ufer hat, präsentierte kurz vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen eben jene Ulmer mit Andreas Stolecki einen neuen Trainer. „Er ist in dieser wichtigen Phase der Saison genau der richtige Mann für uns“, sagt Abteilungsleiter Matthias Moll.