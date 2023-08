Fußball

Angebliche SS-Runen auf Spruchband: Das sagen Fans, SSV Ulm und Polizei

Plus Fans im D-Block des Donaustadions haben beim Heimspiel gegen Saarbrücken ein Spruchband in die Höhe gehalten. Waren darauf verfassungswidrige Zeichen zu sehen?

Ein Spruchband, das beim ersten Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga gegen den 1. FC Saarbrücken im D-Block des Donaustadions in die Höhe gehalten wurde, hat in den vergangenen Tagen die Gemüter erhitzt. Auf dem Banner hieß es „ Fussball gehört den Fans“. Das Doppel-S erinnerte in seiner Schreibweise so manchen der knapp 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an nationalsozialistische Runen. Die Ultras der Spatzen haben böse Absichten und Mutmaßungen schnell von sich gewiesen, jetzt meldet sich auch der Verein zu Wort.

Mit der Aktion haben die Ulmer eine gleichnamige Crowdfunding-Kampagne des FSV Zwickau und der Fans des Absteigers aus der 3. Liga unterstützt. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, 500.000 Euro für den finanziell angeschlagenen Verein zu sammeln. Das Logo der Kampagne ist in einer griechischen Schrift gestaltet, die bereits seit vielen Jahren verwendet wird. In einer Mitteilung der Spatzen heißt es: "Dass diese im Wort Fussball den SS-Runen ähnlich sieht, ist nachvollziehbar, allerdings wurde dazu bereits justizseitig in zwei Fällen entschieden." 2019 sei ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft München eingestellt worden, auch die Staatsanwaltschaft Zwickau habe die Verwendung der Schriftart für nicht strafbar eingestuft.

