Anton Gugelfuß ist beim SSV Ulm 1846 Fußball vorangegangen

Es gibt Leute, die nachvollziehbar behaupten: Ohne Anton Gugelfuß würde es den SSV Ulm 1846 Fußball nicht mehr geben. Der Unternehmer aus Elchingen hat die Verantwortung übernommen, als der Verein nach Wettskandal und bereits zwei Insolvenzen in seine schlimmste Krise schlitterte. Es war im Frühling des Jahres 2014, als die Spieler streikten, weil sie kein Geld mehr bekamen. Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten tauchten in der Friedrichsau auf und verschwanden wieder, Menschen namens Thomas Pantelic und Ivan Golac inszenierten sich kurzzeitig als Retter des mit mehr als 400.000 Euro verschuldeten Vereins. Funktioniert hat das alles nicht, Ende Juni wurde das dritte Insolvenzverfahren eröffnet. Gugelfuß war der erste Mann, der die Hand hob, als die Frage gestellt wurde, wer sich das Himmelfahrtskommando zutraut, den SSV Ulm 1846 zu sanieren. Zusammen mit den Vorstandskollegen Thomas Oelmayer und Roland Häußler ist ihm das eindrucksvoll gelungen. Vor etwas mehr als drei Jahren wechselte Anton Gugelfuß in den Aufsichtsrat, bei der nächsten Mitgliederversammlung wird er sich auch aus diesem Gremium und damit als Funktionär im Ulmer Fußball verabschieden.

Es ist die spektakulärste Personalie im Rahmen der Umstrukturierungen, die der Verein am späten Sonntagnachmittag gemeldet hat. Neben Gugelfuß hat auch Eberhard „Ebbo“ Riedmüller seinen Rückzug angekündigt. Heribert Fritz, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, geht aus „persönlichen Gründen“ sogar sofort. Der SSV Ulm 1846 Fußball verkauft die personellen Veränderungen als Umbruch und wichtige Weichenstellung, von Fanseite wird in diesen aufgeregten Zeiten natürlich eine Menge mehr reininterpretiert. Spekuliert wird über einen möglichen Machtkampf im Aufsichtsrat, in dem es um den umstrittenen Geschäftsführer Markus Thiele gegangen sein könnte. In den offiziellen Statements der Protagonisten ist davon (natürlich) keine Rede. Gugelfuß meldete sich am Montag per Whatsapp von einer Radtour in Südtirol. Er macht steigende berufliche Belastung geltend und schreibt: „Daher denke ich, dass jüngere Köpfe dies nun auch übernehmen können.“ Der scheidende Aufsichtsrats-Vorsitzende Heribert Fritz wird mit den Worten zitiert: „Es war mir eine große Ehre, dem obersten Kontrollorgan unseres Vereins seit seiner Existenz nach der Insolvenz im Jahre 2014 bis zum heutigen Tage als Vorsitzender vorstehen und die tolle Entwicklung des Fußballs in Ulm über elf Jahre begleiten zu dürfen.“ Als Fan und Sponsor wird er den Spatzen erhalten bleiben. “

Neben Gugelfuß wird sich in absehbarer Zeit ein weiterer Mann der ersten Stunde verabschieden. Das Vorstandsmandat von Thomas Oelmayer wurde zwar bis zum 30. Juni 2027 verlängert, danach aber soll auch für ihn Schluss sein. Der Rechtsanwalt sagt dazu: „Wir haben in den vergangenen elf Jahren bereits viel bewegen können und ich bin sicher, dass wir noch nicht am Ende sind. Für mich geht es nun darum, den Verein weiter so aufzustellen, dass ich meine Tätigkeiten 2027 übergeben kann.“