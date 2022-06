Anton Gugelfuß verlässt Vorstand des SSV Ulm 1846 Fußball

Anton Gugelfuß hat nach der dritten Insolvenz mit dafür gesorgt, dass es in Ulm überhaupt weiter ging. Jetzt verlässt er den Vorstand – und bleibt dem Verein doch erhalten.

Er hat nach der dritten Insolvenz vor acht Jahren den Vorsitz beim SSV Ulm 1846 Fußball übernommen und maßgeblich dafür gesorgt, dass es überhaupt weiterging beim früheren Bundesligisten: Anton Gugelfuß. Bei der mäßig besuchten Mitgliederversammlung im Ulmer Kornhaussaal teilte der Unternehmer der Öffentlichkeit seinen vorzeitigen Rücktritt vom Vorstandsposten mit, für den er eigentlich bis Februar 2023 gewählt worden war. Angekündigt hatte Gugelfuß diesen aus beruflichen Gründen vollzogenen Schritt schon vor Monaten. Der „Retter der Spatzen“ bleibt dem Verein aber als Mitglied des Aufsichtsrats erhalten.

Anton Gugelfuß blickte noch einmal auf seine Amtszeit zurück. Er erinnerte an die Insolvenz, die Rettung, die anschließende Stabilisierung und Konsolidierung sowie die Professionalisierung des SSV Ulm 1846 Fußball. Er erwähnte die Ausgliederung des Regionalligateams in eine Kapitalgesellschaft und die Kooperation im Jugendbereich mit dem FC Bayern München, die nach dem Willen beider Parteien fortgesetzt wird. „Anfangs kam nach der Insolvenz die Frage auf, wie wir für den Fußball 400.000 Euro zusammen bekommen sollen“, erinnerte sich Anton Gugelfuß: „Inzwischen sind die Zahlen bei uns siebenstellig.“ Trotzdem erklärte der scheidende Chef: „Geld war immer rar.“ Und Gugelfuß gestand auch mit Blick auf diverse Baumaßnahmen und auf die Corona-Pandemie: „In der vergangenen Saison sind wir vielleicht etwas zu viel Risiko eingegangen, aber es ging gut und es wird auch in Zukunft so sein, dass wir es hinbekommen können.“

Gugelfuß freute sich in seinem Bericht, dass es mit dem Regionalligateam ständig bergauf gegangen sei. Gleichzeitig hat es ihm wehgetan, dass der Mannschaft nun „nach einer tollen Saison“ im Meisterschaftsrennen „am Ende etwas der Sprit ausgegangen“ sei und das Pokalendspiel im Elfmeterschießen verloren wurde, weshalb die Mannschaft nun nicht wieder im DFB-Pokal antreten kann: „Das hat der Verein zu verschmerzen und zu verkraften.“

Für die Jugendmannschaften und die Verantwortlichen hatte er nur Lob übrig, das Nachwuchsleistungszentrums wird anstelle von Dieter Märkle künftig die Co-Geschäftsführerin Myriam Krüger leiten. „Außerdem wird ein Fußballlehrer kommen, es fehlt im Prinzip nur noch die Unterschrift“, kündigte Gugelfuß an.

Thomas Oelmayer, der Vorstandskollege von Gugelfuß, versprach, auf jeden Fall bis Februar 2023 im Amt zu bleiben. Er sagte: „Was 2014 begann, findet jetzt einen vorläufigen Abschluss. Ich will dafür sorgen, dass das, was wir in acht Jahren aufgebaut haben, bewahrt wird. Ich will es noch erleben, dass wir in die dritte Liga kommen und wir werden alles dafür tun. In dieser können wir uns dann selbst finanzieren.“

Der Finanzbericht, den Oelmayer für den verhinderten Alexander Schöllhorn vortrug, wies zum 30. Juni 2021 insbesondere aufgrund rückläufiger Sponsorengelder und Spenden ein Minus von 117.000 Euro auf. „Das ist angesichts unseres Eigenkapitals von 2.229.000 Euro nicht besorgniserregend“, so Oelmayer, aber es dürfe nicht zur Regel werden. Letztlich wurde der Jahresabschluss einstimmig angenommen und der Vorstand ebenso einstimmig entlastet. Dem aus eigenem Antrieb als Archivar arbeitenden Jürgen „Jack“ Springer wurde zugesichert, zusammen mit dem Stammverein SSV Ulm 1846 einen geeigneten Raum für seine Devotionalien zu suchen und bereitzustellen.

Bei den geheimen Wahlen zum Aufsichtsrat wurden alle zehn Bewerber, von denen die meisten bereits in diesem Gremium waren, gewählt: Walter Feucht, Heribert Fritz (Vorsitzender), Willy Götz, Anton Gugelfuss, Gerhard Hirth, Markus Kress, Klaus Mang, Eberhard Riedmüller, Alexander Schwörer und Philipp Utz.