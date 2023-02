Applaus für tolle Geste: Luise Pirincci vom SV Jungingen erhält Fair-Play-Preis

Plus Der Württembergische Fußballverband zeichnet jeden Monat besondere Fair-Play-Aktionen aus. Dieses Mal geht der Preis an eine Kickerin des SV Jungingen.

Nein, diese Aktion war nicht selbstverständlich. Die Fußballerinnen des SV Jungingen stecken in der Verbandsliga mitten im Abstiegskampf. Jeden Punkt haben sie auf dem Weg zum Klassenerhalt nötig. Trotzdem war Luise Pirincci bei einem Spiel im November das Fair-Play noch wichtiger. Dafür ist die 27-jährige Stürmerin jetzt vom Württembergischen Fußballverband (WFV) ausgezeichnet worden.