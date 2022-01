Auch der SSV Ulm 1846 Fußball hat jetzt ein Nachwuchsleistungszentrum des DFB

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball darf sich jetzt Nachwuchsleistungszentrum des Deutschen Fußballbundes nennen, das 57. im Land. Die Anforderungen an die Vereine sind hoch.

Wenn der SSV Ulm 1846 Fußball in der Einladung zu einer Pressekonferenz auch das Wörtchen „außerordentlich“ verwendet, zudem vorne auf dem Podium neben den beiden Vereinsvorsitzenden auch noch der Vorstandschef und der Prokurist eines börsennotierten Unternehmens sitzen, muss es wahrlich Großes zu verkünden geben. Zumindest etwas, was für den Klub selbst wegweisend ist. Und diese Dimension habe es durchaus, meinte SSV-Vorstand Anton Gugelfuß, als er verkündete, dass der Verein seit Kurzem offizielles als Nachwuchsleistungszentrum des Deutschen Fußballbunds ( DFB) geführt werde, als insgesamt 57. seiner Art im Land. „Die intensive Arbeit hat sich gelohnt“, meinte Gugelfuß.