Fußball

vor 20 Min.

Aufsteiger FC Blaubeuren gilt in der Landesliga als Wundertüte

Florian Peruzzi war in der vergangenen Saison noch Trainer beim FC Burlafingen. Jetzt coacht er Landesliga-Neuling FC Blaubeuren.

Lokal Der FC Blaubeuren stürzt sich mit neuem Trainer in das Abenteuer Landesliga. Warum es in der vergangenen Saison lange gar nicht nach Aufstieg aussah.

Von Jürgen Schuster

Sie sind wohl die Wundertüte der kommenden Landesligaspielzeit: Die Kicker des FC Blaubeuren starten erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in dieser Spielklasse. „Eigentlich hatten wir einen sehr dünnen Kader“, meint Ufuk Agvaz, in der vergangenen Saison noch FC-Trainer und künftig Sportlicher Leiter. Vom Aufstieg sei daher zunächst keine Rede gewesen, fügt er hinzu. Obendrein waren die Pleiten im Bezirkspokal-Finale gegen Asch-Sonderbuch und im Derby gegen den TSV Blaubeuren (jeweils 0:1) ein wenig verheißungsvoller Start.

