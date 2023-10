Fußball

vor 18 Min.

Ausverkauft: 17.000 Fans feiern im Donaustadion ein friedliches Fußballfest

Plus Spatzen und Polizei ziehen nach dem ausverkauften Heimspiel gegen 1860 München ein zufriedenes Fazit – daran ändert auch ein Feuerwerk auf den Rängen nichts.

Von Stephan Schöttl

Es war einer dieser Fußballabende, von dem man sich noch lange erzählen wird. Mit 17.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war das Donaustadion ausverkauft, die Stimmung prächtig. Zuletzt war das im August 2018 beim DFB-Pokalspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den damaligen Titelträger Eintracht Frankfurt der Fall, bei einem Ligaspiel sogar vor 23 Jahren zu Bundesligazeiten. Spatzen-Trainer Thomas Wörle kam daher nach dem 1:0-Sieg seiner Mannschaft am Dienstagabend gegen den TSV 1860 München aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Den Kampfgeist seiner Truppe lobte er, den leidenschaftlichen und taktisch disziplinierten Auftritt auch. Und er sagte: „Wir freuen uns extrem. Unser Verein hat einen langen Anlauf genommen, wieder zurückzukommen in den Profifußball und so eine Kulisse zu erleben. Das ist überragend und ein Meilenstein für Ulm. Das war für uns alle ein besonderer Tag. Auch für mich.“ Der Abend hatte für viele der 17.000 Fans beider Vereine schon früh begonnen. In der Innenstadt trafen sich die Anhängerschaften der Ulmer und der Münchner, um getrennt voneinander in Fanmärschen zum Stadion zu laufen, Stärke und Zusammenhalt zu demonstrieren. Etwa 800 Fans waren es auf Spatzen-Seite, knapp 750 bei den Löwen. Es sei alles friedlich abgelaufen, bilanzieren Verein und Polizei.

