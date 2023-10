Fußball

Auswärtssieg am Sonntagabend: SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt in Aue

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball feiert in Aue mit 2:1 den siebten Sieg der Saison. Dabei begann die Partie alles andere als vielversprechend für die Spatzen.

Von Stephan Schöttl

„ Fußball nur Samstag“ – mit einem großen Spruchband im Gepäck hatten sich zahlreiche Fans des SSV Ulm 1846 Fußball aufgemacht ins Erzgebirge, gut 400 Kilometer einfache Strecke für ein Spiel an einem Sonntagabend. Doch die Reisestrapazen sollten sich am Ende lohnen, denn die Spatzen feierten in Aue den mittlerweile siebten Sieg in dieser Saison der 3. Liga, bezwangen die Sachsen mit 2:1 (0:1).

Die eiskalte Dusche gab es schon nach 49 Sekunden. Weil Ulm zu mutig war und Druck machen wollte. Dadurch hatten die Gastgeber bei ihrem ersten Angriff viel zu viel Platz, Marcel Bär per Kopf schloss den Konter zum 1:0 ab. Cheftrainer Thomas Wörle sprach später von einem „denkbar schlechten Start“. Doch seine Kicker schüttelten den frühen Schock schnell ab. Mit taktischer Disziplin wurde das angedachte System weiterverfolgt, völlig unabhängig vom Rückstand. Viel lief über die linke Seite, über die nimmermüden Romario Rösch und Leo Scienza. Zu vielversprechenden Möglichkeiten reichte all das Engagement aber zunächst nicht. Aber auch auf der anderen Seite ging wenig bis gar nichts. Bärs Kopfball ins Tor kurz nach dem Anpfiff war tatsächlich der einzige Abschluss in den ersten 45 Minuten. Was aber nicht heißen soll, dass das Spiel von Langeweile geprägt war. Der Ball lief gut, die Zweikämpfe wurden intensiv geführt. Einzig der geniale Moment, die zündende Idee fehlte beiden Kontrahenten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

