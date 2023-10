Fußball

Ausweichstadion Aalen: Wie funktioniert der Umzug der Ulmer Fußballer?

Plus Im Winter muss der SSV Ulm 1846 Fußball unter Umständen seine Heimspiele im 80 Kilometer entfernten Aalen austragen. Was das für Verein und Fans bedeutet.

Von Stephan Schöttl

Es gibt wohl kaum ein Thema, das derzeit in Fankreisen des SSV Ulm 1846 Fußball so intensiv diskutiert wird, wie der mögliche Umzug in den Wintermonaten in die Centus-Arena des VfR Aalen. Weil es im Ulmer Donaustadion keine Rasenheizung gibt, hat der SSV das Stadion auf der Ostalb als Ausweichspielstätte beim Deutschen Fußballbund ( DFB) gemeldet, das war Lizenz-Voraussetzung. Die Folge: Von Ende November bis Mitte Februar werden alle Heimspiele der Spatzen zunächst in Aalen terminiert. „Aufgrund des Fernsehens kann da kein Risiko eingegangen werden. Unser klares Ziel ist aber, die Spiele im Donaustadion auszutragen, dafür werden wir alles tun. Wir werden frühzeitig mit dem DFB kommunizieren, um die Partien nach Ulm zurückzuholen“, sagt Geschäftsführer Markus Thiele.

Organisatorisch ist das für den Verein freilich ein extremer Mehraufwand. Denn im Endeffekt muss für die kommenden Monate zweigleisig geplant werden – in allen Bereichen. SSV-Sprecher Max Rieck sagt aber auch: „Wir sind optimistisch, dass wir in Ulm spielen dürfen.“ Zumindest mit Blick auf die beiden Heimspiele gegen die Bundesliga-Reserven des SC Freiburg (25. November) und von Borussia Dortmund (8. bis 10. Dezember) scheint das tatsächlich noch gut möglich zu sein. Der Haken an der Sache: Bereits drei Wochen vor dem eigentlichen Spieltermin muss der finale Spielort festgelegt werden. Das liegt wohl vor allem an Haftungsfragen. „Und damit wir bei schlechter Witterung den Ablauf schon frühzeitig festgelegt haben“, erklärt Thiele.

