Balsam auf die Fußball-Seelen des TSV Buch

Ob das der große Befreiungsschlag war, das muss sich erst noch zeigen. In jedem Fall ist der 3:1-Heimerfolg des TSV Buch über den SV Reinstetten Balsam auf die geschundenen Seelen der Rothtaler. „Wir haben uns endlich belohnt, das gibt hoffentlich Sicherheit“, sagte Max Tränkle nach dem Spiel am Freitagabend in der württembergischen Fußball-Landesliga. Nach den drei Niederlagen zum Saisonauftakt bezeichnete der sportliche Leiter diese ersten drei Punkte als dringend notwendig. Dem Fanzuspruch hat der Fehlstart jedenfalls nicht geschadet, fast 400 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Felsenstadion ein intensives und körperbetontes Spiel.

Die Hausherren hatten den erhofften Start und kamen früh zur Führung, in gewohnter TSV-Manier nach einem weiten Einwurf. Fabian Zeh hatte Timo Leitner gesehen und der traf aus kurzer Entfernung zum 1:0 unter den Querbalken (16.). Mit zunehmender Spieldauer fand sich jedoch Rein-stetten besser zurecht, kurz vor der Halbzeitpause und mitten in die Drangphase der Gäste hinein schafften die Bucher trotzdem das 2:0. Nach einer Leitner-Flanke war Manuel Schrapp mit dem Kopf zur Stelle (42.). Gleich nach Wiederanpfiff vergab der eingewechselte Robin Egle zunächst die Großchance zum 3:0 (48.). Nach einem viel zu kurzen Rückpass von David Trum schoss dann auf der Gegenseite der Bucher Torhüter Jonas Gebauer einen gegnerischen Spieler an, Reinstettens Christoph Haas nahm das Geschenk dankend an und stellte ohne Mühe auf 2:1 (52.). „Die haben wir selber zurückgeholt“, lautete der Kommentar von TSV-Trainer Harry Haug zum Anschlusstreffer.

Im weiteren Spielverlauf hatten die Hausherren trotzdem die besseren Möglichkeiten, ihre Fans mussten allerdings lange auf die endgültige Entscheidung warten. Wieder war ein Einwurf von Fabian Zeh der Ausgangspunkt, diesmal stand Robin Egle richtig und bugsierte den Ball, etwas unorthodox mit dem Schienbein, zum 3:1-Endstand in die Maschen (85.).

Vorbei war das Spiel damit jedoch nicht, die gut leitende Schiedsrichterin Daniela Kottmann ließ sechs Minuten nachspielen. Kurz vor Spielende wurde Manuel Schrapp erst noch rüde gefoult und ließ sich im Anschluss zu einem Schubser gegen Reinstettens Philipp Kolb hinreißen. Während Kolb mit der gelben Karte davon kam, wurde Schrapp mit glatt Rot bestraft. Harry Haug Stück weit Verständnis für seinen Spieler: „Der kriegt das ganze Spiel nur auf die Socken.“ Am kommenden Freitag in Laupheim wird Schrapp aber natürlich fehlen.

TSV Buch: Gebauer – Riedel (77. Kurz), Amann, Trum, Zott – Ederle (46. Egle), Zeh, Freybott (61. Ebner), K. Deufel (46. Spann) – Schrapp, Leitner (88. Wiederer).