Fußball

16:37 Uhr

Bei Felix Higl platzt der Knoten, doch das allein reicht dem SSV Ulm nicht zum Sieg

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball hat das Heimspiel gegen Borussia Dortmund II lange Zeit im Griff, vergibt aber zu viele gute Torchancen. Das rächt sich am Ende.

Von Stephan Schöttl

Es war vieles anders an diesem Samstag. Eigentlich bestritt der SSV Ulm 1846 Fußball gegen Borussia Dortmund II ein Heimspiel in der 3. Liga, trotzdem war man nur Gast. Erstmals wurde in der Centus-Arena in Aalen gespielt, die aufgrund der fehlenden Rasenheizung in Ulm das offizielle Ausweichstadion der Spatzen ist. Nicht nur für die 4 682 Fans war das ungewohnt, auch die Mannschaft musste mit einer veränderten Spieltagsroutine klarkommen.

Mit dem Bus ging es nach Aalen, gut eine Stunde Anfahrt. Das bedeutete unter anderem: früherer Treffpunkt, vorgezogene Teambesprechung, mehr Unruhe in den Katakomben. „Wir haben mehr Zeit gebraucht, um das alles gut hinzukriegen. Es ist natürlich auf den ersten Blick ein Nachteil, aber wir haben keine Alternative. Es ist ein tolles Stadion, wir sind unseren Fans hier sehr nahe und haben gute Bedingungen“, sagte Cheftrainer Thomas Wörle.

