Beim SSV Ulm 1846 Fußball ist Dampf auf dem Kessel

Trainer Robert Lechleiter gibt die Maxime vor: „Voller Fokus auf diese Woche.“ Drei Spiele innerhalb von nur neun Tagen stehen für seinen SSV Ulm 1846 Fußball auf dem Programm: Am Samstag (16.30 Uhr) bei Alemannia Aachen, am kommenden Dienstag (19 Uhr) beim FC Saarbrücken und am darauf folgenden Sonntag (19.30 Uhr) im Donaustadion gegen Regensburg. Es ist Dampf auf dem Kessel beim Absteiger aus der zweiten Bundesliga, der nach vier Spieltagen auch eine Etage tiefer einen Abstiegsplatz belegt und dessen Fans inzwischen mehr als nur unruhig geworden sind. In den sozialen Medien hagelt es Kritik, im Mittelpunkt der Schelte stehen Geschäftsführer Markus Thiele und eben Lechleiter. Der bemüht sich um Gelassenheit: „Druck machen wir uns auch selbst. Damit muss man in diesem Geschäft umgehen können.“

SSV Ulm 1846 Fußball spielt gegen Alemannia Aachen

Eines der Probleme in dieser so wichtigen Woche: Zwei der drei Spiele finden auswärts statt und auf fremdem Geläuf tun sich die Spatzen schwer. In der vergangenen Zweitliga-Saison haben sie lediglich zweimal auswärts gewonnen, nämlich in Elversberg und bei der SpVgg Greuther Fürth. In der aktuellen Spielzeit kassierte Ulm beim SV Wehen Wiesbaden sowie in Überzahl mit 1:2 beim MSV Duisburg zwei Niederlagen bei zwei Versuchen. Am Tivoli wartet erneut geballte Auswärts-Atmosphäre auf Lechleiters Mannschaft. Etwa 25.000 Zuschauer und Zuschauerinnen waren beim Heimspiel von Aachen gegen 1860 München im Stadion, mehr als 21.000 waren es gegen Hoffenheim II. Nach derzeitigem Stand werden am Samstag ungefähr 650 Ulmer Fans versuchen, da akustisch irgendwie Paroli zu bieten.

Ein anderes Ulmer Problem: Die Flaute im Sturm. Lediglich vier Tore in vier Spielen stehen bisher zu Buche, zwei späte Nachverpflichtungen sollen für Besserung sorgen: Dominik Martinovic kam von Rot-Weiß Essen, beim 7:1-Sieg im Pokal gegen Pfullingen hat er sich gleich in die Torschützenliste eingetragen. In dieser Woche meldeten die Spatzen dann noch den Zugang des zuletzt vertragslosen Leon Dajaku. Sein Trainer sagt: „An ihm werden wir noch viel Freude haben.“ Dajaku und Martinovic sind nach Lechleiters Einschätzung auch durchaus schon Optionen für das Spiel in Aachen. Eigenwerbung hat allerdings im Pokal auch Andre Becker mit gleich drei Treffern betrieben. Ein Sturmduo Becker/Martinovic wäre am Tivoli also keine allzu große Überraschung.

In Ulm wäre man sicherlich froh, wenn mindestens einer der beiden Neuzugänge so einschlagen würde wie Lars Gindorf beim samstäglichen Gegner. Der von Hannover 96 ausgeliehene Spieler verwandelte beim Spiel in Essen drei Elfmeter für Aachen, einer davon war an ihm selbst verschuldet worden. Am Ende feierte die Alemannia mit einem 3:2 ihren ersten Sieg in dieser Saison und legte in der Länderspielpause mit einem 2:0 im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede gleich noch nach.

Ein Kuriosum am Rande: Ulm und die Alemannia haben zuletzt im Jahr 2001 gegeneinander gespielt. Aber zumindest Robert Lechleiter hat eine persönliche Beziehung zum Gegner: Seine Ausbildung zum Fußballlehrer hat er zusammen mit dem Aachener Kollegen Benedetto Muzzicato absolviert.