Beim SSV Ulm 1846 Fußball ist er der Mann für die Jubel-Momente

Ulms Dennis Chessa ist mit fünf Toren und drei Vorlagen derzeit der beste Offensivspieler bei den Spatzen. Am Sonntag will er in Regensburg auch seine persönliche Bilanz aufbessern.

Plus Dennis Chessa ist bislang der gefährlichste Offensivspieler bei den Spatzen. Am Sonntag geht es für ihn mit dem SSV Ulm 1846 Fußball nach Regensburg.

14 Spiele, fünf Tore, drei Vorlagen. Die persönliche Bilanz von Dennis Chessa in dieser Saison der 3. Liga kann sich bislang sehen lassen. Der 31-Jährige führt damit beim SSV Ulm 1846 Fußball die internen Ranglisten in der Offensive an. „Mit meiner Leistung bin ich zufrieden“, sagt er. Ob er momentan vielleicht sogar in der Form seines Lebens ist? Chessa überlegt, meint dann: „Das ist schwierig zu sagen. Ich hatte auch in den vergangenen Jahren immer Phasen, in denen es richtig gut lief bei mir. Ich freue mich einfach, dass ich meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten kann.“ Eine Aussage, die Beleg für die große Stärke der Spatzen ist. Das Miteinander steht über dem Ego. Eine mannschaftliche Glanzleistung wird auch am Sonntagabend (19.30 Uhr) wieder nötig sein, um beim Tabellenzweiten, dem SSV Jahn Regensburg, bestehen zu können. Die Ulmer wollen dabei nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge (jeweils 2:3 gegen den Hallescher FC und Preußen Münster) wieder zurück in die Spur finden. „Das wird aber nicht einfach“, sagt Chessa.

Zwei Pflichtspielpleiten hintereinander hatten die Spatzen zuletzt im Dezember 2021 kassiert. In der Regionalliga Südwest folgte damals einem 1:2 gegen Homburg ein 0:1 in Elversberg. Es war demnach eine ungewohnte Situation, mit der die Mannschaft am vergangenen Wochenende umgehen musste. Chessa meint: „Nach Niederlagen hat man immer ein schlechtes Gefühl. Keiner verliert gerne. Uns war aber schon vor der Saison klar, dass heuer auch mal solche Phasen kommen werden und wir nicht einfach durch die 3. Liga marschieren. Die Niederlagen gegen Halle und in Münster waren aber vermeidbar, da haben wir uns einfach nicht gut angestellt.“ Ein Rückschlag? Gewissermaßen ja, andererseits aber auch ein Warnschuss zur rechten Zeit. „Jeder hat jetzt noch einmal klar aufgezeigt bekommen: Wir müssen in jedem Spiel über unser Maximum gehen, sonst geht es in der 3. Liga nicht. Solche Niederlagen sind manchmal auch ganz gut für die weitere Entwicklung“, sagt der Stürmer.

