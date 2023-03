Bezirksliga-Derby: Mit diesem Ergebnis ist niemand zufrieden

Plus Für den TSV Neu-Ulm reicht es beim FC Burlafingen nur zu einem 0:0. Das dürfte auch für das Schlusslicht im Abstiegskampf der Bezirksliga zu wenig sein.

Torlos, aber nicht langweilig: Das Neu-Ulmer Stadtderby der Fußball-Bezirksliga zwischen dem FC Burlafingen und dem TSV Neu-Ulm endete mit einem 0:0 – für beide Vereine war das unter dem Strich zu wenig. Um den letzten Funken Hoffnung auf den Ligaverbleib aufrechtzuerhalten, hätte Burlafingen unbedingt einen Sieg gebraucht, die Neu-Ulmer hatten sich gegen das Schlusslicht sicher mehr erhofft.